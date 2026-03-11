Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İster dini, siyasi, tarihi olsun bugün bize faydası olmayan, aksine nefreti körüklemesi ve fitneyi büyütmesi sebebiyle kardeşlik hukukumuza zarar veren tartışmalardan uzak durulmalıdır."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İster dini, siyasi, tarihi olsun bugün bize faydası olmayan, aksine nefreti körüklemesi ve fitneyi büyütmesi sebebiyle kardeşlik hukukumuza zarar veren tartışmalardan uzak durulmalıdır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı