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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam coğrafyasını kana ve gözyaşına bulamak isteyenlere ’dur’ demenin yolu buradan geçiyor. Gazze’de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmemesinin yolu buradan geçiyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam coğrafyasını kana ve gözyaşına bulamak isteyenlere ’dur’ demenin yolu buradan geçiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam coğrafyasını kana ve gözyaşına bulamak isteyenlere 'dur' demenin yolu buradan geçiyor. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmemesinin yolu buradan geçiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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