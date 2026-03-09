Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnsani yardım girişlerinde sıkıntılar yaşanırken İsrail, sistematik saldırılarıyla Gazze halkını terörize etmeyi sürdürüyor."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı