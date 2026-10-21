Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Fon tartışmaları) Milletin malına el uzatmak ne kadar büyük bir suçsa, aynı şekilde namuslu insanlara mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak da o kadar büyük bir suçtur."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Fon tartışmaları) Milletin malına el uzatmak ne kadar büyük bir suçsa, aynı şekilde namuslu insanlara mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak da o kadar büyük bir suçtur.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Fon tartışmaları) Milletin malına el uzatmak ne kadar büyük bir suçsa, aynı şekilde namuslu insanlara mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak da o kadar büyük bir suçtur."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı