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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Fon tartışmaları) Milletin malına el uzatmak ne kadar büyük bir suçsa, aynı şekilde namuslu insanlara mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak da o kadar büyük bir suçtur."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Fon tartışmaları) Milletin malına el uzatmak ne kadar büyük bir suçsa, aynı şekilde namuslu insanlara mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak da o kadar büyük bir suçtur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Fon tartışmaları) Milletin malına el uzatmak ne kadar büyük bir suçsa, aynı şekilde namuslu insanlara mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak da o kadar büyük bir suçtur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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