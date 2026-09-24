Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunlar yaşanıyor. Müslümanlardan entegre olmaları değil asimile olmaları bekleniyor. biz ise entegrasyona evet asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz" dedi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunlar yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunlar yaşanıyor. Müslümanlardan entegre olmaları değil asimile olmaları bekleniyor. biz ise entegrasyona evet asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adı birçok suç dosyasında geçiyordu! Ümit Yalçın'a İspanya'da kanlı pusu

Türkiye'den kaçmıştı! Avrupa'nın göbeğinde kanlı pusu
Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı; kazanan 1,2 milyon sterlin verdi

Tartışmalı yetişkin film yıldızı bebeğinin ismini bahis sitesine sattı
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu

Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
ABB Meclisi'nde yeni tablo! Peş peşe istifalar sonrası dengeler değişti

ABB Meclisi'nde yeni tablo! Peş peşe istifalar sonrası dengeler değişti
Gelinin attığı buketi yakalamıştı! Down sendromlu Elif için Burdur'da düğün kuruldu, ilk dansını babasıyla yaptı

Gelinin attığı buketi yakaladı! Mahalle onun için düğün kurdu
Uçakta büyük skandal! Yanındaki adamın uygunsuz eylemini görüp şikayet etti, yine aynı yere oturtuldu

Uçakta büyük skandal! Kadın yolcunun şikayeti de işe yaramadı
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz

İşte il olmaya aday 24 ilçemiz