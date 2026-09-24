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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunlar yaşanıyor. Müslümanlardan entegre olmaları değil asimile olmaları bekleniyor. biz ise entegrasyona evet asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı