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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Medeniyet Üniversitesi'nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Medeniyet Üniversitesi'nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz" "Bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor, İstanbul'da Rami Kışlası'nı, çok daha büyük bir kütüphaneye dönüştürmek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Medeniyet Üniversitesi'nde) Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz"

"Bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor, İstanbul'da Rami Kışlası'nı, çok daha büyük bir kütüphaneye dönüştürmek için çalışıyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Gamze Çevrim - Politika

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Politika Haberler

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