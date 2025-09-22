Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adil bir barış, ancak 1967 sınırlarına dayalı, toprak bütünlüğüne sahip ve başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adil bir barış, ancak 1967 sınırlarına dayalı, toprak bütünlüğüne sahip ve başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adil bir barış, ancak 1967 sınırlarına dayalı, toprak bütünlüğüne sahip ve başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabilir. Bu, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar için hayati önem taşımaktadır. Dünya devletlerine çağrımız açıktır: Filistin Devleti'ni tanıyın" dedi. - NEW YORK

