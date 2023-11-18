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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "666 ton gemiyle insani yardımlarımızı gönderdik bunun yanında 10 uçak dolusu yardım gönderdik gönderiyoruz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "666 ton gemiyle insani yardımlarımızı gönderdik bunun yanında 10 uçak dolusu yardım gönderdik gönderiyoruz inşallah Gazz'de yaşanan vahşet ve orada şehit olan 12 bini aşkın kardeşimizin fedakarlığı dünyada yeni bir uyanışa vesile olacaktır" dedi.