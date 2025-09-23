Erdoğan: Suriyelilerin sesi olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "13 yıl süresince de Suriyelilerin feryatlarına dikkat çektik. Burada onların da nefesi, sesi olduk. Milyonlarcasının evlerini terk etmesine neden olan zulüm 8 Aralık devrimiyle tarihe karıştı. Eli kanlı bir rejime karşı mücadeleyi kazanan Suriye halkı büyük bedeller ödeyerek elde ettikleri zaferi de menziline ulaştıracaktır. Terörün hiçbir çeşidinin olmadığı, güvenliğin tesis edildiği bir ve bütün Suriye'yi destekleyeceğiz" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika