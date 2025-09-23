Haberler

Erdoğan: Suriyelilerin sesi olduk

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "13 yıl süresince de Suriyelilerin feryatlarına dikkat çektik. Burada onların da nefesi, sesi olduk. Milyonlarcasının evlerini terk etmesine neden olan zulüm 8 Aralık devrimiyle tarihe karıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "13 yıl süresince de Suriyelilerin feryatlarına dikkat çektik. Burada onların da nefesi, sesi olduk. Milyonlarcasının evlerini terk etmesine neden olan zulüm 8 Aralık devrimiyle tarihe karıştı. Eli kanlı bir rejime karşı mücadeleyi kazanan Suriye halkı büyük bedeller ödeyerek elde ettikleri zaferi de menziline ulaştıracaktır. Terörün hiçbir çeşidinin olmadığı, güvenliğin tesis edildiği bir ve bütün Suriye'yi destekleyeceğiz" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.