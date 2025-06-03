Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika