Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Erdoğan dün de yerel seçim çalışmalarını görüşmek üzere Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'ı misafir etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2024'te düzenlenecek mahalli idareler seçimleri kapsamında belediye başkan adaylarını belirlemek için mesaisini Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan Fatih Erbakan'ın ardından bugün de HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü.

DÜN ERBAKAN'I BUGÜN YAPICIOĞLU'NU KABUL ETTİ

Yerel seçim çalışmalarını hızlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelmişti. Erdoğan, dün parti genel merkezinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı, bugün de Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu partisinin Genel Merkez'inde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirilirken iki liderin yerel seçim adaylık çalışmalarını değerlendirdiği tahmin ediliyor.

Erbakan- Erdoğan