Erdoğan'dan YAŞ Kararları İçin 'Hayırlı Olsun' Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün gerçekleştirdiğimiz Yüksek Askeri Şura'da aldığımız kararlar ülkemiz, milletimiz ve kahraman ordumuz için hayırlara vesile olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan, YAŞ kararıyla emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA