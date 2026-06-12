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Erdoğan'dan LGS öğrencilerine başarı dileği

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıa, "Yarın LGS sınavına girecek genç kardeşlerime kalpten başarılar diliyorum. Sınavın gözümüzün nuru evlatlarımıza, değerli ailelerine, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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