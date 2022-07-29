Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın dostunun cenazesinde Kur'an-ı Kerim okudu - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın dostunun cenazesinde Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün için Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde "Değerli kardeşim" dediği Füzün için Kur'an-ı Kerim okudu.

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Manisa'nın Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Mehmet Fatih Füzün amcası Hakan Füzün (56), 21 Temmuz'da kalp krizi geçirdi. Manisa Şehir Hastanesi'nde kaldırılan evli, 3 çocuk babası Füzün'e anjiyo yapıldı. Füzün, ardından da İzmir Tınaztepe Buca Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Füzün, dün saat 11.30 sıralarında hayatını kaybetti.

ERDOĞAN, KUR'AN-I KERİM OKUDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile dostu olan Hakan Füzün için bugün cenaze töreni düzenlendi. Akhisar'da düzenlenen cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada yakın dostu için Kur'an-ı Kerim okudu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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