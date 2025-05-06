Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi (2)

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı. Erdoğan'dan sonra Bahçeli de konuttan makam aracıyla ayrıldı.

Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL- Muhammet BAYRAM/ANKARA,