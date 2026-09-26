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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Bu fırtınanın etkilerine hepimiz az ya da çok maruz kalıyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Bu fırtınanın etkilerine hepimiz az ya da çok maruz kalıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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