Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna'ya) Tankların gönderilmesi 'bir çözüm unsurudur' diyemem. Bunların hepsi riskli ve özellikle biraz da silah...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna'ya) Tankların gönderilmesi 'bir çözüm unsurudur' diyemem. Bunların hepsi riskli ve özellikle biraz da silah baronlarının işine yarıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Ukrayna'ya) Tankların gönderilmesi 'bir çözüm unsurudur' diyemem. Bunların hepsi riskli ve özellikle biraz da silah baronlarının işine yarıyor."
Kaynak: AA / Politika