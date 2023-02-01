Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna'ya) Tankların gönderilmesi 'bir çözüm unsurudur' diyemem. Bunların hepsi riskli ve özellikle biraz da silah... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna'ya) Tankların gönderilmesi 'bir çözüm unsurudur' diyemem. Bunların hepsi riskli ve özellikle biraz da silah baronlarının işine yarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Ukrayna'ya) Tankların gönderilmesi 'bir çözüm unsurudur' diyemem. Bunların hepsi riskli ve özellikle biraz da silah baronlarının işine yarıyor." Kaynak: AA / Politika Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ukrayna'ya) Tankların gönderilmesi 'bir çözüm unsurudur' diyemem. Bunların hepsi riskli ve özellikle biraz da silah... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.