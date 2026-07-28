Erdoğan'dan gerilim ve kutuplaşmaya karşı uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı