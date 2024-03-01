Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile Diploması Formu kapmasında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldi
ANTALYA -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile Diploması Formu kapmasında bir araya geldi.