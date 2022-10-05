Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Meclis'e başörtüsüyle girdiği için, kürsüden 'haddi bildirilmeye davet edilen milletvekilleri' görmüştü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Meclis'e başörtüsüyle girdiği için, kürsüden 'haddi bildirilmeye davet edilen milletvekilleri' görmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, Meclis'e başörtüsüyle girdiği için, kürsüden 'haddi bildirilmeye davet edilen milletvekilleri' görmüştü. Bugün böyle bir sıkıntı var mı? Hayır"
Kaynak: AA / Atakan Çelik - Politika