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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Meclis'e başörtüsüyle girdiği için, kürsüden 'haddi bildirilmeye davet edilen milletvekilleri' görmüştü.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Meclis'e başörtüsüyle girdiği için, kürsüden 'haddi bildirilmeye davet edilen milletvekilleri' görmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Meclis'e başörtüsüyle girdiği için, kürsüden 'haddi bildirilmeye davet edilen milletvekilleri' görmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, Meclis'e başörtüsüyle girdiği için, kürsüden 'haddi bildirilmeye davet edilen milletvekilleri' görmüştü. Bugün böyle bir sıkıntı var mı? Hayır"

Kaynak: AA / Atakan Çelik - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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