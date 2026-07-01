Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından yalnızca bir fotoğraf paylaşıldı. Görüşmenin içeriğine dair detay verilmezken, bu tür kabul toplantılarının dinler arası diyalog ve toplumsal barışa katkı sunduğu biliniyor.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı