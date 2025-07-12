Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu gururunu çiğnetmeyiz. Türkiye'nin başını asla eğdirmeyiz. Terörsüz Türkiye projemizi bu anlayışla izliyoruz. İttifak ortağımız MHP Genel Başkan Bahçeli ve Kadrosunun vatanseverliği, Türkiye aşkını sorgulamak takdir edersiniz ki hiç kimsenin haddi değildir. Aynı şekilde şahsımın, burada olanlarla ve olmayanlarla birlikte AK kadronun vatanseverliğini Türkiye aşkını kimse sorgulayamaz. Bu kimsenin hakkı değildir, haddi değildir. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika