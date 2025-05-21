Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Dünyası Kültür Elçisi, Nobel Ödüllü Bilim İnsanımız Aziz Sancar'ı bugün aramızda görmekten memnuniyet duyuyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Dünyası Kültür Elçisi, Nobel Ödüllü Bilim İnsanımız Aziz Sancar'ı bugün aramızda görmekten memnuniyet duyuyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Dünyası Kültür Elçisi, Nobel Ödüllü Bilim İnsanımız Aziz Sancar'ı bugün aramızda görmekten memnuniyet duyuyorum. Kendisine Türk dünyasında bilimsel çalışmalara üstün katkılarından dolayı Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü'nü takdim edeceğiz" dedi. - BUDAPEŞTE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika