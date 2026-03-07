Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Dışişleri Bakanlarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Gayriresmi Teşkilatı toplantısı çerçevesinde İstanbul'da TDT Genel Sekreteri ve üye ülkelerin dışişleri bakanlarını kabul etti. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer üst düzey yetkililer de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Gayriresmi Teşkilatı toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile üye ülkelerin dışişleri bakanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran kabulde yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
