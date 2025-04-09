Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Görüşmemiz Henüz Olmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın Türkiye-İsrail sorunlarına dair söylediği 'Çözebilirim' sözlerine cevaben, 'Daha görüşmedik' ifadesini kullandı. Erdoğan, gazetecilerin sorularına AK Parti Grup toplantısı sonrası yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Trump ile görüşme) "Daha görüşmedik"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın sözleri ve İsrail Türkiye arasında sorun varsa çözebilirim sözlerine "Daha görüşmedik" dedi.
Erdoğan AK Parti Grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, DEM Parti ile nerede görüşeceksiniz sorusuna, "Onlara Hasan belirliyor" cevabını verdi.
Erdoğan, Trump'ın İsrail ile Türkiye arasında sorun varsa çözebilirim sözlerine soran gazeteciye "Daha görüşmedik" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Politika