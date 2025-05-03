Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST'i boykot çağrısı yapan marjinal tipler ülkemizde olduğu gibi burada da hayal kırıklığına uğradılar.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST'i boykot çağrısı yapan marjinal tipler ülkemizde olduğu gibi burada da hayal kırıklığına uğradılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST'i boykot çağrısı yapan marjinal tipler ülkemizde olduğu gibi burada da hayal kırıklığına uğradılar. Boykot dediniz ne oldu? Meydan tıklım tıklım doldu." - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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