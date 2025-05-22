Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na Kurban Bağışı Yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) 27 bin lira bağışta bulundu. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek, 2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'na destek vermiş oldu. Bu katkı, kesim programının başarılı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacak.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen 2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'na 27 bin lira bağışta bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika