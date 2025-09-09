Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı'nı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı'nı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve hac hizmetlerinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Bu önemli görüşmenin ardından her iki tarafın da karşılıklı işbirliği olanaklarını artırmayı hedeflediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. - ANKARA

