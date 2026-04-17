Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Bu yıl beşinci kez Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesindeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında (ADF2026), kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede güncel bölgesel konular ele alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı