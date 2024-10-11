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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'dan ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'daki temaslarının ardından "TUR" uçağı ile Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'ndan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'daki temaslarının ardından "TUR" uçağı ile Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'ndan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün geldiği Sırbistan'da programını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan "TUR" uçağı Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere havalandı. Erdoğan'ı havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve diğer yetkililer uğurladı.

Sırbistan'dan ayrılan uçakta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı. - BELGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Recep Tayyip Erdoğan Dış Politika Nikola Tesla Sırbistan Politika belgrad

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