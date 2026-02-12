Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.

Merdivenlerde Türk ve Sırp bayrakları önünde fotoğraf çektiren Erdoğan ve Vucic, daha sonra görüşmeye geçti.

İkili ve heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Vucic, anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.