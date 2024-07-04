Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi'nde liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nde liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkent Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Bağımsızlık Sarayı'na geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Erdoğan ve diğer ülke liderlerini karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılama töreninin ardından liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan fotoğraf çekiminde Türkmenistan'ın eski Devlet Başkanı ve Halk Konseyi Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanında yer aldı. - ASTANA