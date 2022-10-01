Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Satın alma gücü paritesine göre Türkiye 2021 yılında dünyanın en büyük 11. ekonomisi, Avrupa'nın ise 4. büyük ekonomisi... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Satın alma gücü paritesine göre Türkiye 2021 yılında dünyanın en büyük 11. ekonomisi, Avrupa'nın ise 4. büyük ekonomisi haline geldi" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Satın alma gücü paritesine göre Türkiye 2021 yılında dünyanın en büyük 11. ekonomisi, Avrupa'nın ise 4. büyük ekonomisi haline geldi" Politika Kaynak: AA / Ahmet Alp Özden Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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