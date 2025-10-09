Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas-İsrail Görüşmelerinden Memnuniyet Duydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm El Şeyh'de Türkiye'nin katkı sağladığı Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Erdoğan, bu diplomatik sürecin bölgede huzur ve barış sağlanmasına katkıda bulunmasını umduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Şarm El Şeyh'de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas- İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum." - ANKARA

