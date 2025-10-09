Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas-İsrail Görüşmelerinden Memnuniyet Duydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Şarm El Şeyh'de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas- İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika