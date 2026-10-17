Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta Türkiye’yi küresel çekim merkezi haline getireceğiz. Milletimize her anlamda hizmet etmeye çok güçlü şekilde devam edeceğiz."

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta Türkiye’yi küresel çekim merkezi haline getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta Türkiye'yi küresel çekim merkezi haline getireceğiz. Milletimize her anlamda hizmet etmeye çok güçlü şekilde devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 221 sitede yayınlandı.
Midyat'ta kira kavgasında amcasını bıçaklayan yeğen mahkemede konuştu: Kaç darbe vurduğumu hatırlamıyorum

Amcasını bıçakladığını kabul etti! Kaç kez vurduğunu hatırlamıyor
Ebru Gündeş 'Dön Ne Olur' şarkısını 27 yıl sonra yeniden seslendirdi

27 yıl sonra o şarkıyı yeniden seslendirdi
Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih

İşte sonucu merak edilen maçın 11'leri
Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı

Canlı yayında muhabire büyük şok! Yüz ifadesi her şeyi özetliyor

Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor

Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var

Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var