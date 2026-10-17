Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta Türkiye’yi küresel çekim merkezi haline getireceğiz. Milletimize her anlamda hizmet etmeye çok güçlü şekilde devam edeceğiz."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta Türkiye’yi küresel çekim merkezi haline getireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta Türkiye'yi küresel çekim merkezi haline getireceğiz. Milletimize her anlamda hizmet etmeye çok güçlü şekilde devam edeceğiz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı