Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.00'de MHP Lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 17.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Duran ziyaretin Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleşeceğini kaydetti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika