Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gitti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Soçi'ye gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Soçi'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 13.00'te Atatürk Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile birlikte hareket etti. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Rusya Politika Haberler

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