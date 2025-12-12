Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin, Şerif ve Berdimuhammedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşkabat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu kapsamında bulunduğu Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile bir araya gelerek sohbet etti. - AŞKABAT