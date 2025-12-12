Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin, Pezeşkiyan, Berdimuhamedov ve Şerif ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Türkmenistan Maslahatlar Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" kapsamında aile fotoğrafı çekimi öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya gelerek sohbet etti.

