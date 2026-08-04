Erdoğan, emekli Orgeneral Kadıoğlu'nu kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı