Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek anması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 43'üncü yılında Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle yad etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 43'üncü yılında Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle yad etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hak bildiği yolda gözünü budaktan sakınmayan şairler sultanı, büyük dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i ebedi aleme irtihalinin 43'üncü yılında rahmetle, minnetle, özlemle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı