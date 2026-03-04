Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz
Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖMER HALİSDEMİR ANITI'NI ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programının ardından Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda bulunun Ömer Halisdemir Anıtı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programının ardından Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda bulunun Ömer Halisdemir Anıtı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bakan Yardımcıları Bilal Durdalı, Musa Heybet ve Salih Ayhan ile Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün de yer aldı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında burada şehit olan Ömer Halisdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve askerlerin dualarıyla anıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
