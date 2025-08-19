Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve AB liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemli rolüne değindiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Rutte görüşmede, NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldılar. Erdoğan ve Rutte, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundular. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
title
