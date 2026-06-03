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Erdoğan: Çevre hassasiyetini istismar edenlere boyun eğmeyiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl 'Gezici' vandallara boyun eğmediysek bugün de insanımızın çevre hassasiyetini istismar edenlere, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl 'Gezici' vandallara boyun eğmediysek bugün de insanımızın çevre hassasiyetini istismar edenlere, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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