Erdoğan: Çevre hassasiyetini istismar edenlere boyun eğmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl 'Gezici' vandallara boyun eğmediysek bugün de insanımızın çevre hassasiyetini istismar edenlere, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl 'Gezici' vandallara boyun eğmediysek bugün de insanımızın çevre hassasiyetini istismar edenlere, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı