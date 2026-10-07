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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin emanetine, yoksulun ekmeğine, yolda kalmışın, garibin ve mazlumun umuduna kim musallat olursa bu parti de ona musallat olur."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin emanetine, yoksulun ekmeğine, yolda kalmışın, garibin ve mazlumun umuduna kim musallat olursa bu parti de ona musallat olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin emanetine, yoksulun ekmeğine, yolda kalmışın, garibin ve mazlumun umuduna kim musallat olursa bu parti de ona musallat olur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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