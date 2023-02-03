Cumhurbaşkanı Erdoğan mı Mansur Yavaş mı? 26 ili kapsayan anketten çıkan sonuç bomba

26 ilde 2 bin 520 kişiyle yapılan araştırmada "Cumhurbaşkanlığı seçiminde son tura Recep Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş kalsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 51.5 tercihini Erdoğan'dan yana kullanırken, yüzde 48.5'i ise Yavaş'a destek vereceğini ifade etti.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak ASAL Araştırma Şirketi, 14-24 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil 26 ilde yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

ERDOĞAN MI MANSUR YAVAŞ MI?

2 bin 520 kişiyle telefon yöntemiyle yapılan araştırmada vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde son tura Recep Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş kalsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu da soruldu. Ankete katılanlar yüzde 51.5 ile Erdoğan, yüzde 48.5 ile Mansur Yavaş yanıtını verdi.

ERDOĞAN MI EKREM İMAMOĞLU MU?

Son tura Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu kaldığında ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 53.3 olurken, İmamoğlu diyenler ise yüzde 46.7 oranında çıktı.

ERDOĞAN MI KILIÇDAROĞLU MU?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılaşması durumunda ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 54.4 olurken, Kılıçdaroğlu'nu tercih edenlerin oranı yüzde 45.6 çıktı.