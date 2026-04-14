Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın yeni başbakanı ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Seçilmiş Başbakanı Peter Magyar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmede Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerinin geleceğini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin gücünü ortak tarih ve kültürümüzden aldığını, iki ülke arasında hem ikili düzeyde hem uluslararası platformlardaki iş birliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşımak arzusunda olduğunu belirterek, NATO müttefikliğimizin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Seçilmiş Başbakan Magyar'ı seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle tebrik etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
