Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile New York'ta Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Türkevi'nde bir araya geldi.