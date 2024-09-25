Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile New York'ta Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu sırasında New York'ta Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Türkevi'nde bir araya geldi. Bu ikili görüşme, Türkiye-Lüban ilişkileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İki liderin görüşmesi, uluslararası platformda işbirliklerinin güçlendirilmesine dair mesajlar içeriyor.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Türkevi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Türkevi'nde bir araya geldi.