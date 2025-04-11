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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Libya'nın huzur ve güvenliğine önem verdiğini, Libya ile her alanda iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarlarının korunması için yakın teması sürdüreceğini de belirtti. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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