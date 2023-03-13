Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Mustafa Destici'den ilk açıklama: 81 ilde kendi logo ve adaylarımızla seçime katılacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Destici, "Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam etmektedir. Prensip olarak konuştuk, 81 ilde kendi logo ve adaylarımızla seçime katılacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti, AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Son 4 günde ikinci kez bir araya gelen iki lider, seçim sürecine ilişkin son değerlendirmelerini yaptı.

"CUMHUR İTTİFAKI BİR BÜTÜN OLARAK YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Mustafa Destici, "Cumhur İttifakımız devletin bekasını ülkenin bütünlüğünü önceleyerek yoluna devam ediyor. BBP olarak, 2017 referandumu, 2018'de Cumhur İttifakı kurulunca, ittifakla birlikte hareket ettik. Bugünlere geldik. Cumhur İttifakı'yla eksik bulduğumuz noktaları dile getirdik, taleplerin takipçisi olduk. Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam etmektedir." dedi.

"BBP KENDİ İSMİ VE ADAYLARIYLA SEÇİME KATILACAK"

Destici sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzde 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı bileşeni olarak, kararlı bir şekilde devam ediyoruz. BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye'nin geleceği, milletin geleceği, ülkenin bütünlüğü açısından kıymetli buluyoruz. Prensip olarak, konuştuk, anlaştık önümüzdeki seçimlerde güçlü kuvvetli ihtimal ki, BBP 81 ilin tamamında kendi ismi, logosu ve adaylarıyla seçime katılacaktır."